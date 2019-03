Championnat d'Afrique des clubs (dames) : pas de finale pour le GS Pétroliers

Le GS Pétroliers a échoué dans sa mission d’atteindre la finale du championnat d'Afrique des clubs (dames). Les volleyeuses algériennes ont été dominées par les Tunisiennes du FC Carthage (3-1) en demi-finale du tournoi disputée ce samedi au Caire (Egypte).

Dans ce derby maghrébin, qui a tenu toutes ses promesses, les filles du GSP peuvent nourrir beaucoup de regret au vue de la physionomie de la partie. En effet, les Algériennes ont réalisé l’entame de match parfaite en remportant, non sans mal, le premier set (25-23).

Toutefois, la partie a pris une toute autre tournure à partir du second set. Après leur bon début de match, les Algériennes ont raté le coche en perdant le second set (24-26) au moment où elles avaient la possibilité de faire le break. A plus d’une fois, les Tunisiennes ont réussi à remonter un retard de 4 points pour égaliser à un set partout.

Finalistes malheureuses de la dernière édition, les joueuses du FCC ont confirmé leur retour en grâce en survolant le 3e set (16-25), avant de composter leur billet pour la finale en s’offrant le 4e set (24-26).

Qualifié en finale, pour la 4e édition de suite, le FCC rencontrera ce lundi le vainqueur du match qui mettra aux prises les Tunisiennes de Carthage aux Camerounaises de Pipeline. De son côté, le GSP, qui vient d’enregistrer son premier revers dans ce tournoi, tentera de terminer sur le podium en gagnant la petite finale, programmée lundi également.