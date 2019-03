Ouverture de la 22e édition du Batimatec du 24 au 28 mars au Palais des expositions

Très attendue par les professionnels, c’est ce dimanche que s’est ouverte, à la Safex d’Alger (Société algérienne des foires et des expositions) la 22ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, le Batimatec.

Placé sous le haut patronage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, le salon se tient du 24 au 28 mars courant et constitue l’événement économique le plus important du BTP de l’année à l’échelle continentale. Quelque 22 000 visiteurs y sont attendus selon les organisateurs. Sa dernière édition avait déjà vu la participation de pas moins de 1039 exposants dont 412 de sociétés étrangères venues de 16 pays.

Le Salon, organisé par Batimatec Expo, prévoit cette année aussi l’organisation du Trophée Innov’Bat 2019 qui se trouve à sa troisième édition. Un concours « dédié à l’innovation et à l’amélioration des techniques de construction en Algérie », précisent les organisateurs sur le site internet.

Ce rendez-vous professionnel prévoit également programme d’information, de conférences, de démonstrations, des journées d’études et des rencontres B to B autour de la thématique du salon viendront enrichir les 05 jours d’exposition.

Environ 1300 exposants « nationaux et étrangers » et 200.000 visiteurs potentiels sont attendus.