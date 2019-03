Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : vigilance reste de mise

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, ce 24 mars. Une maladie qui reste des plus meurtrières par mi les maladies infectieuses sur la planète avec 4 500 de victimes par jour dans le monde. En Algérie, même avec un programme de prévention et de lutte aux résultats satisfaisants, on enregistre 20 à 25 cas par 1000 habitants, et la vigilance reste de mise.

Professeure Tariket, cheffe de service de pneumologie à l’hôpital Mustapha, explique que « nous avons encore des malades à risque qui sont les immunodéprimés tels que les diabétiques et les insuffisants rénaux » auxquels il faut accorder la plus grande attention.