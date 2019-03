Intempéries : 2.500 interventions de la Protection civile durant les dernières 48 heures

La protection civile a enregistré 2.500 interventions de ces équipes à l'échelle nationale, durant les dernières 48 heures qui ont été marquées par des perturbations météorologiques, qui ont touché principalement les régions de l'est et du centre du pays, provoquant des victimes et des dégats matériels.

Ces mauvaises conditions météorologiques ont été à l'origine d'accidents de la circulation qui ont couté la vie à 8 personnes, affirme le colonel Nassim Bernaoui, résponsable de la communication à la Direction générale de la Protection civile, au micro de Nouredine Himed de la radio Chaine 3.

Les services de la Protection civile sont intervenus en mer pour sauver des pêcheurs et à Ain Temouchent où une opération d’extraction de corps ensevelis à nécessité plus de 7 heures de temps.