Des manifestations d’Algériens à travers plusieurs villes de France

Au milieu d’une floraison de drapeaux nationaux, les Algériens établis en France se sont à nouveau mobilisés, dimanche, lors d’une grande manifestation à Paris et d'autre villes, durant laquelle ils ont réitéré leur revendication en faveur d’un « changement radical du système politique en Algérie ».

L’agence APS qui rapporte cette information rappelle que cette cinquième mobilisation consécutive des expatriés Algériens fait suite à la décision de présenter la candidature du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, à 5ème mandat, alors que celui-ci affirme qu’il n’en a jamais été question.

Regroupés par milliers, les contestataires ont, une fois encore, revendiqué le départ du régime actuel ainsi que de ses responsables, prônant l’institution d'une nouvelle constitution devant donner lieu à la naissance d’« une nouvelle République et d'un Etat de droit ».

Sur les pancartes et banderoles portées par les manifestants étaient inscrits divers slogans tels « Pour l'Algérie, on refuse tout pouvoir bâti sur l'instrumentalisation de la religion, du mensonge, de la peur et de la violence », « l'Etat appartient à la nation et non pas à un clan », « Une deuxième République citoyenne, civile, démocratique et moderne », « Un peuple uni dans une Algérie indivisible », ou bien encore « Pour une Algérie souveraine et sans tutelle ».

Les organisateurs de cette mobilisation ont délimité, à l’aide de rubans, les zones de la manifestation au niveau de la place de République, interdisant aux participants d'escalader l’imposant monument historique qui s’y trouve en son centre.

Ils ont également procédé à la régulation de la circulation routière aux alentours de la place, puis, la manifestation terminée, se sont attachés à ramasser des divers débris abandonnés par les contestataires.

Des regroupements similaires ont été organisés, le même jour, dans une atmosphère festive dans d’autres villes de l’Hexagone, à l’exemple de Marseille, Lille, Toulouse ou Lyon.