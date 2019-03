Le FLN se démarque de la déclaration de son porte-parole et affirme son attachement à l'organisation de la Conférence nationale inclusive

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a affirmé, dimanche à Alger, son attachement à l'organisation de la Conférence nationale inclusive à laquelle a appelé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans un communiqué explicatif, le FLN a fait savoir qu'il prendra part au «débat national (Conférence nationale inclusive) à travers ses cadres et ses militants», rappelant par la même occasion que l'annonce de ses positions se fait à travers «des communiqués officiels émanant de sa direction».

Le parti a réitéré, dans ce sens, «son engagement à respecter la feuille de route décidée par le président de la République dans laquelle il s'est engagé à prendre une série de réformes radicales visant à construire une nouvelle Algérie, en réponse aux aspirations du peuple algérien épris de plus de réformes politiques, économiques et sociales».

Le message du Chef de l'Etat était «clair de par ses objectifs visant à faire sortir l'Algérie de cette crise», et à la tête duquel figure l'organisation d'une Conférence nationale inclusive, englobant tous les courants politiques représentatifs du peuple algérien, a indiqué le FLN dans son communiqué.

«Les décisions émanant de ladite Conférence seront souveraines et à caractère obligatoire, garantissant la concrétisation d'un nouveau système pour la République algérienne, où seront exprimées les aspirations du peuple algérien», a-t-il encore soutenu.

«Le FLN «qui a toujours été aux côtés du peuple et de la catégorie des jeunes, réitère sa disposition à œuvrer à la concrétisation de ces décisions, aux côtés de toutes les forces nationales, au diapason des aspirations et des espoirs du peuple au changement et à la contribution à l'édification d'une nouvelle République, en concrétisation des revendications du mouvement populaire», a conclu le communiqué du FLN.

APS