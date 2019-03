Ghaza : les frappes israéliennes se sont poursuivies dans la nuit

Les frappes israéliennes dans la bande de Ghaza se sont poursuivies dans la nuit de lundi à mardi malgré l'annonce d'un cessez-le-feu.

Des avions, hélicoptères et chars israéliens de l'armée d'occupation israélienne ont frappé de nouveaux objectifs dans la bande de Ghaza depuis lundi soir, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu censé mettre fin à ces agressions faisant craindre une nouvelle confrontation ouverte dans l'enclave.

Le Hamas a annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre les factions de résistance armées palestiniennes de la bande de Ghaza et l'occupant israélien, sur intercession égyptienne et après un nouvel accès de tension autour et dans l'enclave.

«Les efforts égyptiens ont débouché sur la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'occupant et les organisations de résistance», a dit un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué.

La bande de Ghaza, territoire de deux millions d'habitants, ainsi que ses environs ont été le théâtre lundi d'une énième poussée de fièvre depuis l'agression militaire israélienne contre le territoire palestinien de 2014.

APS