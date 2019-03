Lamamra prend part à Pretoria à la Conférence de Solidarité avec le Peuple Sahraoui

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, prend part mardi en sa qualité de représentant du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, à la Conférence internationale de Solidarité avec le peuple du Sahara occidental qui se tient à Pretoria.

Les travaux de cette conférence, organisée à l’initiative de la Communauté de développement des Etats de l’Afrique Australe (SADC), ont été marqués par de fortes déclarations en soutien à la cause sahraouie et au droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination.

Les principes qui ont présidé à la décolonisation de l’Afrique ont été largement mis en avant par les participants qui ont unanimement exprimé leur "attachement au parachèvement du processus de décolonisation du Sahara Occidental".

Co-présidée par les présidents sud-africain et namibien, la Conférence de Pretoria a été marquée par la participation de nombreux Chefs d’Etat et de gouvernement dont notamment les Présidents du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, d’Ouganda, Yoweri Musevini, et du Lesotho ainsi que de plusieurs délégations conduites par des Vice-Présidents et des ministres des Affaires étrangères.

Sont également présents d’anciens présidents comme Olusegun Obasanjo du Nigeria ainsi que des délégations de haut niveau de pays non africains notamment Cuba, représenté par sa Vice-présidente, Nicaragua, Venezuela et Timor Leste.

Y prennent aussi part, plusieurs partis issus des mouvements de libération en Afrique, notamment le Congrès nationale africain (ANC - Afrique du Sud), SWAPO (Namibie), MPLA (Angola), FRELIMO (Mozambique), DPP (Afrique du Sud) ZANU-PF (Zimbabwe), et des organisations de la société civile africaine engagées sur la question sahraouie, notamment les aspects liés à la défense du droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et sa souveraineté sur ses ressources naturelles ainsi que la situation des droits de l’homme au Sahara occidental.

Au terme de cette Conférence, les participants adopteront une déclaration solennelle en soutien à la cause sahraouie.