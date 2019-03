CAN2019 (U23) qualification : Ghana- Algérie au 3e et dernier tour

La sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U23) affrontera son homologue ghanéenne au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2019 de la catégorie prévu en juin prochain, et qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020.

La manche aller entre ghanéen et algérien se jouera le 5 juin à Accra et le match retour aura lieu le 9 juin en Algérie.

L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée Equatoriale (0-0, 3-1) tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 0-0).

La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des U-23, qualificative aux Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo, aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre prochain avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des Jeux Olympiques Tokyo 2020.