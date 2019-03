Education nationale : plus de 262.400 candidats libres à l'examen du BAC session 2019

Le nombre de candidats libres à l'examen du Baccalauréat (Bac) s'est élevé à 262.415 candidats, contre 19.352 au brevet d'enseignement moyen (Bem) pour la session 2019, a indiqué le ministère de l'Education nationale, mardi, dans un communiqué.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a présidé une réunion consacrée aux préparatifs relatifs aux examens de fin d'année pour les trois cycles, et au déroulement de l'examen de l'Education physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux examens du Bac et du Bem dont le nombre a atteint respectivement 262.415 et 19.352 candidats répartis sur 244 centres.

Le calendrier du déroulement de l'épreuve sportive des candidats libres aux examens du Bac et du Bem a été fixé pour la période allant du 21 mars au 6 avril prochain.

Dans le cadre de la série des rencontres préparatoires de la prochaine rentrée scolaire 2019/2020, entamée en décembre dernier, la première responsable du secteur a également présidé une séance de travail en présence des cadres de l'administration centrale et des responsables des établissements sous tutelle, en vue de mettre au point les différentes mesures en matière d'encadrement pédagogique et administratif, de livres scolaires, de moyens éducatifs et d'aspects financiers et matériels.

Dans le même ordre d'idées, l'accent a été mis sur le respect rigoureux de l'ensemble des opérations ayant trait à ces échéances, et la coordination permanente entre les directions concernées.

Le secteur de l'Education avait organisé, entre le 14 et le 20 mars courant, une série de rencontres pour la présentation de quelques canevas définitifs des référentiels à l'instar des référentiels nationaux des apprentissages et de l'évaluation présentés par le Conseil national des programmes (CNP), les référentiels de compétences professionnels des professeurs, des chefs d'établissements scolaires et des inspecteurs, et les référentiels de formation des cadres dans différents grades.