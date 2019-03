Destruction de trois casemates et une bombe artisanale à Boumerdès et Aïn Defla

Trois casemates pour terroristes et une bombe artisanale ont été découvertes et détruites, mardi, dans des opérations de recherche et de ratissage menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Boumerdès et Aïn Defla, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées à Boumerdès et Aïn Defla (1ère Région militaire), des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 26 mars 2019, trois (3) casemates pour terroristes et une (1) bombe de confection artisanale», précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset (6ème Région militaire), onze (11) contrebandiers et douze (12) orpailleurs et ont saisi 3.700 litres de carburant, huit (8) détecteurs de métaux, trois (3) groupes électrogènes, un (1) marteau piqueur, ainsi que six (6) sacs de mélange de pierres et d'or brut», ajoute la même source.

Dans le même cadre, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale «ont appréhendé, à Zéralda, wilaya d'Alger (1ère Région militaire), deux (2) narcotrafiquants en possession de 91 kilogrammes de kif traité et une somme d'argent s'élevant à 338 millions de centimes, tandis que 950 paquets de cigarettes ont été saisis à El-Oued (4ème Région militaire)».

D'autre part, «un hélicoptère relevant des Forces navales algériennes a porté secours à trois (3) personnes qui étaient coincées dans une zone rocheuse aux côtes de Filfla à Skikda (5ème Région militaire), alors que quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Djanet (4ème Région militaire)», note le communiqué.