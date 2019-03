Championnat d'Afrique - 1ère journée : 12 médailles dont 1 en or pour l’Algérie

La sélection nationale de lutte associée cadets (gréco-romaine) et cadettes a décroché 12 médailles (1 or, 6 argent et 5 en bronze), mardi lors de la première journée des championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent du 26 au 31 mars à Hammamet en Tunisie.

La première journée consacrée à la catégorie des cadets (gréco-romaine) et cadettes, a été très riche en consécrations pour la sélection algérienne qui a entamé le rendez-vous africain de fort belle manière en attendant la suite des épreuves programmées pour les quatre prochaines journées.

En lutte Gréco-romaine, la récolte algérienne est de six médailles (4 argent et 2 en bronze). Les quatre médailles d’argent ont été remportées par Ibrahim Charad (45 kg), Omrane Charad (51 kg), Fayçal Benfredj (60 kg) et Haithem Issad (65 Kg).

Les deux médailles de bronze sont l’œuvre de Mohamed Kalila (48 kg) et Riad Sadouli (55 Kg).

De son côté, la sélection féminine a pris la deuxième place par équipes derrière la Tunisie après avoir décroché six médailles (1 or, 2 argent et 3 en bronze). Manel Mechri (43 Kg) a remporté la médaille d’or, alors que Sirine Benyahia 40 kg) et Mestoura Soudani (65 kg) ont pris l’argent.

Souad Amlek Bouksir (53 kg), Thelleli Merzouk (61 kg) et Dounia Djebrani (69 Kg) ont décroché la médaille de bronze.

La deuxième journée des championnats d’Afrique, mercredi, est consacrée aux tours préliminaires et finales de la lutte libre (cadets).

Cinquante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors, seniors et féminine (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Hammamet (Tunisie).

APS