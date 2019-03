Gaïd Salah : l'ANP fera face aux défis sans jamais s'écarter de ses missions constitutionnelles

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a assuré mercredi que l'ANP "fera face avec fermeté et détermination, aux défis considérables, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous nous écarterons jamais", a indiqué un communiqué du MDN.

"Notre pays vit dans un environnement régional tendu et instable, qui connait une recrudescence de tous les types de fléaux, entre autres, le terrorisme et la criminalité organisée multiforme, qui constituent des défis considérables auxquels nous devons, au sein de l’ANP, faire face avec fermeté et détermination, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous nous écarterons jamais", a-t-il affirmé lors d'une allocution d’orientation au deuxième jour de visite dans la 4ème région militaire (Ouargla).

Pour lui, l'Armée a pu franchir "de grandes étapes dans tous les domaines, néanmoins notre ambition à réaliser davantage d'acquis sur tous les plans, m’amène, en cette heureuse occasion, à mettre l’accent, avec vous, personnels de la 4e Région Militaire, sur l’importance de redoubler de vigilance et de continuer à œuvrer avec la même cadence et la même détermination à concrétiser nos objectifs escomptés et ce, afin de sécuriser nos frontières nationales, toutes nos frontières nationales (...)".

A l’Ecole d’Application de Défense Contre Aéronefs, le général de corps d’Armée s’est réuni avec les cadres et les personnels du Secteur Militaire de Laghouat, où il a prononcé cette allocution d’orientation, diffusée à l’ensemble des unités de la Région, et dans laquelle il a réaffirmé que la sécurisation "totale et permanente des frontières de notre pays est une mission noble qui exige de l’ANP l’acquisition de tous les facteurs de puissance et de veiller à leur développement en permanence, tout en rappelant les liens solides entre le peuple algérien et son armée".

"En évoquant ce lien solide et vital qui unit le peuple algérien à son armée, ce lien dont la force est illustrée à travers cette interaction affective exprimée par les élans de solidarité entre le peuple et son armée lors des épreuves et malheurs, nous sommes convaincus que ce lien vital qui n’a jamais été rompu, quelles que soient les circonstances, et qui unira à jamais l’Armée Nationale Populaire à son peuple dans tout le territoire national, est un lien sacré, qui puise sa grandeur dans les particularités du peuple algérien et dans la singularité de l’histoire de l’Algérie et de ses frontières étendues", a-t-il souligné.

"Ainsi, le devoir d’asseoir le sentiment de quiétude et de sérénité dans les cœurs des enfants du peuple algérien est un devoir national, auquel nous accordons, au sein de l’ANP une importance extrême, en œuvrant sans relâche à être à la hauteur de ce noble devoir", a-t-il ajouté.

Le général de corps d'Armée a soutenu qu'"il n’y a aucune crainte pour le présent de l’Algérie, ni pour son avenir, avec ce peuple éveillé et conscient de l’intérêt suprême de son pays, et il n’y a nulle crainte pour l’Algérie et pour son avenir avec cette ANP, qui respire l'air de sa Patrie et dont le cœur bat pour chaque parcelle de sa terre bénie".

Pour lui, "cette patrie dont les fils ont fait montre, à travers l’ensemble du territoire national et en tout temps, qu’ils accordent à la dignité et à la fierté portées à leur patrie une dimension et une portée sans limites, et qui sont intransigeants avec leurs ennemis et indulgents entre eux-mêmes, je dis, cette patrie saura comment surmonter ces épreuves et ces crises. Il est de même pour l’ANP, qui puise dans ces valeurs authentiques et qui saura, en temps opportun, privilégier l’intérêt de la patrie sur tous les autres intérêts. Et quel intérêt serait au-dessus de celui de la Nation".

Le général de corps d’Armée a rappelé encore une fois les "grandes étapes" franchies par l’ANP dans la dynamique de développement de ses différentes composantes et d’optimisation des capacités de nos Forces Armées "qui veillent, de jour comme de nuit, sur la sécurité et la stabilité de l’Algérie, en exhortant l’ensemble à consentir davantage d’efforts persévérants".

Lors du deuxième jour de sa visite en 4e Région Militaire, le général de corps d’Armée, a inspecté quelques unités relevant du Secteur militaire de Laghouat, et a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels.

A l’entame et après la cérémonie d’accueil au niveau de la Base Aérienne, le général de corps d’Armée accompagné du général-major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région Militaire, a suivi un exposé global sur cette Base présenté par son commandant, portant sur ses missions principales, avant d’inspecter sur le terrain les différents grands moyens aériens, et rencontrer ensuite les équipages, où il a mis l’accent sur la nécessité d’accorder une "importance capitale" à la préparation au combat afin de maintenir la disponibilité "à ses plus hauts niveaux".

A l’issue de la rencontre, le général de corps d'Armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de la Région qui ont réitéré leur "immuable engagement" à accomplir leurs missions avec "loyauté et dévouement au service de la patrie". APS