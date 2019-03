SIAG 2019 : mise en avant de la filière lait

Le Salon International de l’agroalimentaire (SIAG), dédié cette année à la filière lait et ses dérivés, a ouvert ses portes ce mercredi au Centre des conventions d’Oran (CCO). Prévue jusqu’au 30 mars prochain, cette 7e édition voit la participation de pas moins de 250 exposants, nationaux et internationaux, présents à El Bahia pour exposer différentes denrées et productions alimentaires.

« Le salon est une occasion pour renforcer la coopération et l’échange d’expériences dans le secteur de l’agroalimentaire. L’export et la logistique dans la filière lait, c’est le thème choisi cette année », a déclaré Mahmoud El Hanni, manager de l’agence Expoline une des organisatrices de l’évènement, à la radio Chaine 3.

« L’industrie agroalimentaire en Algérie est en pleine croissance, mais reste vraiment à l’exploiter. Aujourd’hui, selon les statistiques elle dépasse 50% du tissu industriel algérien. Toutefois, 50% comparé aux potentialités que recèle l’Algérie c’est vraiment très faible », affirme Mouad Mokrane, expert en agroalimentaire, au micro de Hakima Kamel de la radio Chaîne 3.