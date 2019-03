Championnat d'Afrique - 2e journée : 6 médailles dont 2 en or pour les Algériens

La sélection nationale de lutte associée (cadets/lutte libre) a décroché six médailles (2 or, 1 argent et 3 en bronze), mercredi lors de la deuxième journée des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent du 26 au 31 mars à Hammamet en Tunisie.

Les deux médailles d'or ont été l'œuvre d'Achref Benamara (45 kg) et Abdelhak Bougchacha (48 kg), alors que Islam Zerrougui (51 kg) a pris la médaille d'argent. Saad Bouguerra (60 kg), Youcef Douh (65 kg) et Abdelhadi Ainzerga (92 kg) ont décroché le bronze.

Mardi, lors de la première journée du rendez-vous de Hammamet, la sélection algérienne (cadets/ gréco-romaine) et cadettes avait décroché 12 médailles (1 or, 6 argent et 5 en bronze).

En lutte Gréco-romaine, la récolte algérienne s'était établie à six médailles (4 argent et 2 en bronze), alors que la sélection féminine avait pris la deuxième place par équipes derrière la Tunisie après avoir décroché six médailles (1 or, 2 argent et 3 en bronze).

A l'issue de la deuxième journée de la compétition, le total de la récolte algérienne est de 18 médailles (3 or, 7 argent et 8 en bronze), en attendant le déroulement de la troisième journée, jeudi, qui sera consacrée aux tours préliminaires et finales de la catégorie des juniors.

Cinquante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors, seniors et féminine (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Hammamet (Tunisie).

APS