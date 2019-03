Rougeole : un décès et cinq autres cas sous contrôle médical dans la wilaya de Chlef

La rougeole a provoqué le décès d’une personne et l'hospitalisation de cinq autres dans la willaya de Chlef, a déclaré mercredi le directeur de la Santé de la wilaya, qui a précisé que la maladie n'a pas encore atteint le « stade de l'épidémie », mais « le vaccin, explique-t-il, demeure le meilleur moyen de lutte contre cette maladie »

La rougeole est une maladie contagieuse qui se manifeste à travers différents symptômes : « de la fièvre jusqu’à 39 ou 40 degrés, le nez qui coulent, la toux, etc. On dit qu’il n’ya pas de rougeole sans toux, et ces symptômes peuvent durer de 4 à 5 jours avant l’apparition de l’éruption des boutons rouges, qui commencent de la tète et descend vers le bas », affirme docteur Aicha Abed, chef de service Infectiologie à l’hôpital d'El Kettar, au micro de Ryad Lahri de la radio Chaine 3.

Pour rappel, plus de 4.000 personnes ont été vaccinées contre la rougeole, en plus du programme de vaccination ordinaire, jusqu'au 21 mars courant. Par ailleurs, des cellules de veille ont été installées au niveau des services de contrôle médical pour le suivi de cette maladie contagieuse.