Coupe d’Algérie : le CRB et le CSC rejoignent l’ESS en demi-finales

Le CR Belouizdad et le CS Constantine se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Algérie, en sortant, respectivement, le NA Hussein Dey et le MC Oran, ce jeudi à l’issue de la manche retour des quarts de finale.

C’est désormais une certitude, Dame Coupe a un faible pour le Chabab. Face à son voisin nahdiste, le CRB est parvenu à franchir le cap des quarts de finale, alors que la situation était mal embarquée. Piégés lors de la manche aller, perdue sur le score de 1 but à 0, le Rouge et Blanc ont su renverser la vapeur dans un énième derby de la capitale qui a tenu toutes ses promesses (1-3).

Premier à ouvrir les hostilités, le CRB a pris les devants à la 29e minute grâce Keddad. Toutefois, les Song et Or ont pu égaliser juste avant la pause par l’entremise de Yaya (40’). En second période, le même Keddad a permis à son équipe de reprendre l’avantage à l’heure de jeu (60’), avant de voir Sayoud corser l’adition à la 83e minute, sur penalty.

Le CSC est toujours là

A l’image du CRB, le CS Constantine est toujours en course dans l’épreuve populaire. Même si cette compétition ne lui réussi pas beaucoup, le CSC a réussi à conjurer le sort et aller au-delà des quarts de finale. Pour se faire, les Sanafir ont arraché leur qualification dans la ville d’El Bahia face au MC Oran, à l’issue de la fatidique séance des tirs au but.

Plus volontaire que son adversaire du jour, le CSC avait la possibilité de tuer le match en première mi-temps. Cependant, les gars d’El Hamri ont été les premiers à scorer, en seconde période, par l’entremise de Nadji (58’). Les visiteurs ont répliqué dix minutes plus tard par Zaâlani (67’).

Dos à dos à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes se sont départagées aux penaltys. Un exercice dans lequel les Constantinois ont été les plus adroits (4-5).

A la suite de ces résultats, le CRB et le CSC rejoignent l’ES Sétif en demi-finales. L’Aigle Noir a été le premier club à composter son billet pour le dernier carré, le 27 février dernier,

Le PAC en ballotage favorable

Le nom du quatrième demi-finaliste sera connu ce samedi. Ainsi, le dernier billet pour le carré d’As se jouera au stade Omar Hamadi (17h00) entre le Paradou AC et la JSM Béjaïa.

Au vu du rapport de force et de la forme du moment affichée par les deux protagonistes, le PAC part avec les faveurs des pronostiques pour passer au tour suivant. Outre le fait d’avoir réussi à tenir en échec la JSMB (0-0), lors du match aller joué le 9 mars dernier au stade de l’unité Maghrébine, le Paradou, 3e de la Ligue 1, a le vent en poupe et reste sur une impressionnante série de victoires.

C’est dire que les gars de Bougie ont véritablement besoin d’un miracle pour damer le pion au PAC. Néanmoins, un match n’est jamais gagné d’avance et le Coupe d’Algérie nous réserve toujours des surprises.