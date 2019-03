Air Algérie : Décalage des horaires de plusieurs vols vers et à partir d'Istanbul

La Compagnie nationale Air Algérie décalera les horaires de plusieurs de ses vols vers et à partir de la ville d'Istanbul (Turquie) les 4, 5 et 6 avril prochains, a indiqué jeudi le communiqué de la compagnie.

"Air Algérie porte à la connaissance de son aimable et fidèle clientèle, qu’en raison du transfert des activités de l’aéroport Atatürk vers le nouvel aéroport international d’Istanbul à partir du 5 avril, plusieurs vols seront décalés, particulièrement ceux des dates du 4, 5, et 6 avril 2019", explique la même source.

Ainsi, les vols entre Istanbul et les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran connaitront un décalage d'horaire.

Cette mesure touche l’ensemble des compagnies aériennes, lit-on dans le communiqué.

Pour de plus amples informations Air Algérie met à disposition de sa clientèle de plus amples informations au niveau de ses points de vente et via son centre d'appel.