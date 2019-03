Don de sang : plus de 600.000 poches de sang collectées en 2018

Plus de 600.000 poches de sang ont été collectées en 2018, soit une évolution de 3% par rapport à 2017, a indiqué l'Agence nationale du sang (ANS) dans un communiqué, à l'occasion de la journée maghrébine du don de sang.

"Plus de 700.000 candidats se sont présentés à travers 229 structures de transfusion sanguine pour un don de sang durant l'année 2018, 15 % ont été ajournés lors de sélection médicale", a indiqué l'ANS, précisant que "plus de 600.000 poches de sang ont été ainsi collectées, soit une évolution de 3% par rapport à 2017".

La même source note que malgré ce chiffre "appréciable, il reste toutefois insuffisant vu que 33% des dons proviennent de donneurs familiaux, 66% des dons collectés sont réalisés en site fixe et 34% en collecte mobile".

L'ANS précise également que "les hommes sont plus nombreux que les femmes à donner leur sang, représentant ainsi 87% des donneurs".

L'Algérie célèbrera demain samedi, à l'instar des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) la journée maghrébine du don de sang sous le slogan "Tous solidaires pour une si noble cause".

Instituée en mai 2006 lors de la réunion de la commission maghrébine chargée des médicaments, dispositifs médicaux et autres laboratoires d'analyses et de transfusion sanguine de l'UMA, cette journée a pour objectif de rendre un vibrant hommage à tous les donneurs de sang bénévoles et de sensibiliser davantage les citoyens quant à l'importance du don de sang pour répondre aux besoins des services de soins des établissements de santé en garantissant un approvisionnement sûr, suffisant et durable en sang et en produits sanguins.

A cette occasion, l'ANS en coordination avec les directions de la Santé et de la Population, à travers les structures de transfusion sanguine et en partenariat avec la Fédération algérienne des donneurs de sang et le mouvement associatif, organisent différentes manifestations à travers le territoire national à travers des journées de sensibilisation, de collecte de sang et des cérémonies honorifiques au profit des donneurs de sang.

Cette journée est aussi marquée par le lancement de la première campagne nationale de collecte de sang au titre de l'année 2019 en partenariat avec la Direction générale de la sureté nationale prévue du 26 au 28 mars prochains.