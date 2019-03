Conseil des MAE à Tunis : La cause palestinienne au cœur des dossiers à l'ordre du jour

Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères débattra, vendredi à Tunis (Tunisie) plusieurs dossiers et projets de résolutions relatifs à de nombreux questions arabes politique, sécuritaire et économique avant de les soumettre au Sommet de la Ligue arabe prévu dimanche.

Lors de cette réunion, il sera question du suivi de l'évolution de la cause palestinienne et de l'activation de l'Initiative arabe de paix ainsi que les violations israéliennes dans la ville d'El-Qods occupée, la question des colonies israéliennes, l'intifada, les prisonniers et les réfugiés.

Les ministres arabes des AE examineront également, lors de cette rencontre, la question du Golan syrien occupé, la crise syrienne, la situation en Lybie et la solidarité avec le Liban, en sus de la question de l'ingérence extérieure dans les affaires arabes.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion figurent également la lutte contre le terrorisme, la protection de la sécurité arabe, le développement de la Ligue arabe à la lumière des nouveautés vécues depuis des années au niveau régional et international.

Aussi, les participants débattront la stratégie arabe des droits de l'Homme et les projets de résolutions soumis par le Conseil économique et social (CES) réuni jeudi, en sus de l'examen du rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe concernant l'action arabe commune.

Les travaux de la réunion du CES au niveau ministériel avaient été couronnés par l'adoption le plan d'action arabe pour le traitement des causes sociales à l'origine de ce fléau", chargeant, à ce titre, le Secrétariat général de coordonner avec le CES, les organisations arabes et tous les partenaires à l'effet de d'initier les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de ce plan.

Ils avaient mandaté, dans le même cadre, les Conseils ministériels et les organisations spécialisées de mettre en place un plan global pour mettre fin aux opérations de recrutement des enfants par les bandes, les milices terroristes, les groupes rebelles et les organisations similaires et leur protection tout en garantissant leurs droits et s'assurer de leur réintégration dans la société.

L'Algérie est représentée à cette réunion par M. Ramtane Lamamra, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères.