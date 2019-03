Coupe d'Algérie (1/4 de finale/retour) : Le PAC et la JSM Bejaia pour le dernier ticket aux demi-finales (17h :00)

Le public sportif attend le déroulement du dernier quart de finale qui mettra aux prises le Paradou AC (Ligue 1), au pensionnaire de Ligue 2, la JSM Bejaia qui avait été accrochée au match aller sur son terrain (0-0).

Le match se jouera au stade Omar Hamadi (Alger) à 17:00, heure algérienne.

Au vu du rapport de force et de la forme du moment affichée par les deux protagonistes, le PAC part avec les faveurs des pronostics pour passer au tour suivant. Outre le fait d’avoir réussi à tenir en échec la JSMB (0-0), lors du match aller joué le 9 mars dernier au stade de l’Unité Maghrébine, le Paradou, 3e de la Ligue 1, a le vent en poupe et reste sur une impressionnante série de victoires.

Néanmoins, un match n’est jamais gagné d’avance et la Coupe d’Algérie nous réserve toujours des surprises. Les Académiciens en verve, partiront largement favoris, à moins d'une surprise de taille de la part des Bougiotes sacrés en 2008 et qui n’est plus à présenter.