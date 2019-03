L'Algérie abrite dimanche la 42ème session de l'Assemblée générale d'ARABSAT

L'Algérie abritera dimanche la 42ème session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des satellites de communications (ARABSAT) avec la participation des représentants des pays arabes membres de cette organisation, indique samedi un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Cette session qui se déroulera à Alger, sera précédée par la réunion, samedi, du Conseil d'administration de cette organisation, précise le communiqué.

L'ordre du jour de cette session portera notamment sur l'adoption du rapport annuel du Conseil d'administration et des comptes de l'organisation pour l'exercice 2018, l'élection des membres du nouveau Conseil d'administration et le choix du lieu et de la date de la prochaine session de l'Assemblée, souligne la même source.

Il est à rappeler que l'Organisation arabe des satellites de communications (ARABSAT) a été créée en 1976 par les Etats membres de la Ligue arabe dont l'Algérie. Le siège de l'organisation se trouve à Riyad (Arabie Saoudite).

ARABSAT, dont la mission est de connecter les communautés arabes au monde en fournissant des services de télécommunications fiables et compatibles avec les valeurs et cultures arabes, est le seul opérateur satellite dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord offrant une gamme complète de services de diffusions, de télécommunications et des services à hauts débits.