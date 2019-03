Salon de l’agroalimentaire d’Oran : le marché algérien est prometteur avec de grandes potentialités

De nombreux participants au salon international de l’agroalimentaire d’Oran (SIAG 2019), qui a été clôturé samedi, ont été unanimes que le marché algérien est "fertile et prometteur" au vu de ses grandes potentialités, ce qui ouvrira la voie pour investir de nouveaux marchés.

Plusieurs participants au salon ont souligné l’importance d’investir dans le marché algérien, et ce en raison de son étendue et de sa position géographique, ce qui facilite son extension du point de vue économique, ainsi que de la disponibilité des matières premières et de la main d’oeuvre, ce qui devra faciliter également l’investissement.

Zaïd Nihad El-Nadher, vice-président d’une société saoudienne spécialisée dans la construction de lignes de production et d’emballage pour l’eau et les jus, a souligné que "le marché algérien est fertile, prometteur et important et nous ambitionnons d’y être présents dans les plus brefs délais, dans le cadre de la coopération avec des sociétés algériennes, ainsi que la construction d’une usine, voire davantage, dans le cadre de l’investissement, et ce selon les besoins du marché algérien".

Michel Moros, directeur commercial d’une société grecque de production de jus, de thé congelé et de produits aromatiques a fait part de l’intention de sa société de s’installer en Algérie, dans le cadre du partenariat avec des sociétés algériennes, en raison de son ouverture sur les marchés arabe et africain, d’où la présence au salon de la société, qui possède trois usines en Grèce et plusieurs autres dans le monde. La société envisage également la possibilité de l’ouverture d’une usine en Algérie, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Diecteur général de la société du Moyen Orient des industries de plastique, Ahmed Kassad a fait part de son grand intérêt pour le marché algérien, en raison du taux important de consommation et de l’excellente qualité des produits industriels qui ont besoin d’emballage de qualité, d’où l’intention de la société d’investir dans le marché algérien.

Le Salon international de l’agroalimentaire a ouvert la voie aux opérateurs économiques pour avoir une idée sur les développements qui ont eu lieu dans les différents secteurs économiques en Algérie et a constitué un véritable carrefour d’échange d’expériences entre les établissements commerciaux étrangers et nationaux, selon les participants.

Le salon, organisé par l’agence "Expoline", qui s’est étalé sur quatre jours, a vu la participation de plus de exposants d’Algérie et de 12 autres pays.