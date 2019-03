Mahmoud Abbas réaffirme qu'un Etat palestinien indépendant est "inéluctable"

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé samedi qu'"un Etat palestinien libre et indépendant avec El Qods-Est pour capitale est inéluctable".

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle WAFA à l'occasion du 43e anniversaire de la Journée de la terre, il a ainsi souligné : "Les souffrances de notre peuple ces 100 dernières années et les énormes sacrifices consentis par ce grand peuple ne demeureront pas vains".

M. Abbas a salué la mémoire de ceux morts ces dernières années à l'occasion de la commémoration de cette journée particulière et de tous ceux morts pour la Palestine en général, ainsi que les blessés et les emprisonnés.

La Journée de la terre fait référence au 30 mars 1976 quand des soldats israéliens ont tué six Palestiniens non armés lors de manifestations contre la décision d'Israël de confisquer des milliers d'hectares de terres en Galilée et dans le Néguev.

Cette date a depuis été retenue par les Palestiniens pour se souvenir des sacrifices faits au nom de la défense de leurs terres.