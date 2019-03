Sommet de la Ligue arabe: plusieurs dossiers à l'ordre du jour

Le 30e Sommet de la Ligue Arabe se tient, dimanche à Tunis, avec un ordre du jour prévoyant plusieurs dossiers, en tête desquels la cause palestinienne, la crise syrienne, la situation en Libye et au Yémen ainsi que d'autres questions d'ordre économique, social et sécuritaire.

Le sommet intervient également dans un contexte particulier, marqué par plusieurs évènements politiques survenus récemment, à l'instar de la reconnaissance, par le président américain, Donald Trump de la "souveraineté" d'Israël sur les terres du Golan occupées depuis 1967, outre les agressions perpétrées contre Gaza depuis plusieurs jours.

Les dirigeants arabes devront aussi, lors des travaux de ce sommet, statuer sur les conclusions de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères, notamment ce qui a trait à la cause palestinienne où il sera procédé au suivi des derniers développements et à la relance de l'initiative de paix arabe, outre les violations perpétrées par Israël dans la ville d'El Qods occupée, la question des colonies, l'Intifada, les détenus et les réfugiés.

Ils se pencheront en outre sur le dossier de la solidarité avec le Liban et sur "les ingérences étrangères dans les questions arabes".

Figurent aussi à l'ordre du jour du sommet, la lutte contre le terrorisme, la préservation de la sécurité arabe et le dossier de développement de la Ligue arabe, devenu un impératif au vu des développements survenus au double plan, régional et international.

Les présidents, souverains arabes et leurs représentants aborderont, en outre, le dossier de la "stratégie arabe des droits de l'Homme" et les projets de résolutions soulevées par le Conseil économique et social (CES) dont les travaux ont été sanctionnés par une série de décisions, dont le plan d'action arabe pour le traitement des causes sociales à l'origine du terrorisme et le mandatement du Secrétariat général à l'effet de coordonner avec le CES, les organisations arabes et tous les partenaires en vue d'initier les mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit plan.

Les participants aux travaux du CES ont mandaté, dans le même cadre, les Conseils ministériels et les organisations spécialisées de mettre en place un plan global pour mettre fin aux opérations de recrutement des enfants par les bandes, les milices terroristes, les groupes rebelles et les organisations similaires et leur protection tout en garantissant leurs droits et s'assurer de leur réintégration dans la société.

Pour rappel, le 30e sommet arabe a été précédé par la tenue, jeudi dernier, de la réunion du CES, de la réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, vendredi, en sus d'autres rencontres, la plus importante étant la réunion quadripartie sur la dossier libyen organisée dans la soirée du samedi.

A noter que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter au 30ème Sommet de la Ligue des Etats arabes.

M. Bensalah est accompagné par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.