7 morts et 70 blessés dans les dernières 24 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 37 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon les bilans établi dimanche par les services de la Protection civile et la Gendarmerie nationale.

Djelfa : une personne décédée et 30 autres blessées dans le dérapage d’un bus de transport de voyageurs

Une personne est morte et 30 autres ont été blessées dans le dérapage d’un bus de transport de voyageurs survenu dimanche matin dans la wilaya de Djelfa, a-t-on appris de la protection civile.

Cet accident, s’est produit dans le sud de la wilaya, sur la route nationale N 1 au niveau du tronçon qui relie Djelfa à Laghouat, à hauteur du lieudit Pont Benaamane, lorsque le bus de transport de voyageurs activant sur la ligne Ouargla-Alger, a dérapé et s’est renversé, a-t-on appris de même source.

La victime décédée dans cet accident est un homme âgé de 37 ans. Les 30 blessés, âgés entre 3 et 45 ans, souffrant de blessures légères ou d’état de choc, ont reçu les premiers secours sur place, avant d’être évacués vers l’hôpital "Moudjahid Mehad Abdelkader" pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on ajouté.

Le wali de Djelfa Taoufik Dif accompagné des autorités civiles et militaires s’est rendu à l’hôpital où ont été admises les victimes de cet accident routier pour s’enquérir de leur état et s’assurer de leur bonne prise en charge au niveau de cet établissement hospitalier.

Deux morts dans un accident de la route à Chlef

Deux personnes sont décédées dans un accident de la route survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur la RN4 à Chlef, a-t-on appris de la cellule de communication de la Gendarmerie nationale(G-N).

L’accident est survenu aux environs de minuit sur l’axe de la RN4 reliant Oued Sly à Boukadir, au lieu dit Bokaàt Ouled Tahar, a-t-on ajouté de même source. Il s’agit d’un véhicule touristique, en provenance de Boukadir vers Oued Sly, qui a effectué un dépassement dangereux, avant d’être surpris par un motard venant en sens inverse avec les feux éteints, est-il précisé.

Deux personnes, qui étaient à bord de la moto sont mortes sur place, suite à cet accident, avant d’être transportées à l’hôpital de Boukadir, puis à la morgue de l’hôpital de Sobha.

Une enquête a été ouverte par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Boukadir pour déterminer les circonstances exactes de ce sinistre de la route, est-il, par ailleurs, signalé de même source.

Tebessa : décès d'une fillette de sept ans dans un accident de la route à Laâouinat

Une fillette de 7 ans a trouvé la mort et une femme a été blessée lors d'un accident de la route survenu dimanche dans la commune de Laâouinat (wilaya de Tebessa), a-t-on appris de la cellule de commination de la direction de la Protection civile.

Le drame s'est produit sur le tronçon de la RN 88 reliant les communes de Laâouinat et El Ouenza à la suite d'une collision entre un véhicule touristique et un camion semi-remorque causant la mort sur place d'une fillette de 7 ans et des blessures au bras et à la jambe à une femme de 65 ans, selon la même source.

Dépêchés sur place, les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de Laâouinat ont évacué les victimes de cet accident à l'établissement hospitalier public de Lâouinat, a-t-on ajouté.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Oum El Bouaghi : 2 morts et 7 blessés dans trois accidents de la route distincts

Deux personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans trois accidents de la route distincts survenus dans la wilaya d’Oum El Bouaghi au cours des dernières 24 H, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la Protection civile.

Le premier accident s’est produit sur la RN 80 près de la ville d’Ain Beida, où un véhicule utilitaire et un camion sont entrés en collision causant la mort d’un homme, âgé de 30 ans, et faisant quatre blesses, âgés entre 25 et 31 ans, a relevé la même source.

Les victimes de cet accident ont été transférées vers l’hôpital de Salah Zerdani de la ville d’Oum El Bouaghi, a précisé la même source.

Un second accident mettant en scène une moto et deux véhicules touristiques près du village d’Ouled Zaid dans la commune d’Ain M’lila, a couté la vie à un jeune de 20 ans et a fait un blessé (âgé de 22 ans), selon la même source qui a indiqué que les victimes ont été transportées à l’hôpital d’Ain M’lila.

Les services de la protection civile ont également indiqué que deux hommes de 23 et 27 ans ont été blessés dans un troisième accident de la circulation survenu au lieu-dit «Douar Laâkel» dans cette même commune d’Ain M’lila, lorsque leur véhicule s’est renversé, a-t-on ajouté.

Les éléments de la protection ont évacué les deux blessés à l’hôpital d’Ain M’lila.

Relizane : un mort et 25 blessés dans quatre accidents de la route

Une personne a trouvé la mort et 25 autres ont été blessées dans quatre accidents de la circulation distincts qui se sont produits dimanche dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris du chargé d’information à la direction de la Protection civile de la wilaya.

Le lieutenant Abbes Khamallah a indiqué que ces accidents sont survenus avec le début de chutes de pluie qui s’abattent sur la wilaya depuis la matinée.

Le premier accident s’est produit sur la route nationale (RN 90) au lieu-dit «Douar Tamdja» dans la commune de Mediouna, lorsqu’un véhicule a fauché mortellement sur le coup un individu âgé de 70 ans en train de traverser. Son corps a été déposé à la polyclinique de Sidi M’hamed Benali.

La même route, dans la commune de Ouarizene, a enregistré une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire faisant 14 blessés âges de 9 à 62 ans dont deux graves. Les blessés ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers l’Etablissement public hospitalier «Ahmed Francis» de Oued Rhiou.

La RN 23, à l’entrée-ouest de la commune de Kenanda, a été le théâtre d’une collision entre un camion et un véhicule léger faisant six blessés âgés entre 2 et 55 ans qui ont été transférés vers la polyclinique de la commune de Mendes.

La même route a enregistré le dérapage et renversement d’un véhicule dont les cinq passages ont été blessés et secourus sur place avant d’être évacués vers la polyclinique de Mendes, selon la même source.

Des enquêtes ont été ouvertes par les services compétents pour déterminer les circonstances de ces accidents.