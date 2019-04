Téhéran salue la déclaration de Tunis sur le plateau du Golan syrien

L'Iran s'est félicité de la déclaration rendue publique à l'issue du sommet de la Ligue arabe, dimanche à Tunis, dans lequel l'organisation panarabe a réaffirmé que le plateau du Golan «est une terre syrienne occupée», par Israël, a rapporté lundi Press TV.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Barham Kasmi a, ainsi qualifié de «positive» «la position de la Ligue des Etats arabes soutenant l'unité des terres arabes syriennes».

«Le monde musulman doit continuer à accorder la priorité à la question des terres arabo musulmanes occupées», par Israël, a souligné le porte-parole.

Dans leur déclaration à Tunis à l'issue du sommet de la Ligue arabe, les dirigeants arabes ont affirmé que le Golan «est une terre syrienne occupée, conformément au droit international», mettant en avant «le refus par les pays arabes des tentatives visant à imposer le fait accompli et à concrétiser la souveraineté d'Israël sur le Golan, ce qui constitue une violation flagrante des décisions internationales».

«Toute décision visant le changement du statut légal et démographique du Golan est nulle et non avenue», lit-on dans la déclaration qui a souligné «le droit de la Syrie à récupérer sa terre».

Lundi dernier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, un territoire dont Israël s'est emparé aux dépens de la Syrie en 1967, et qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale.

Le parlement israélien a adopté une loi en 1981 déclarant unilatéralement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution, en décembre 1981, déclarant la décision d'Israël nulle et non avenue.

La décision du président Trump a provoqué un tollé international et régional. APS