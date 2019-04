Chine : un Sommet sur le développement numérique du 6 au 8 mai

La Chine organisera le deuxième sommet sur le développement numérique du 6 au 8 mai prochain à Fuzhou, capitale de la province du Fujian (est), ont rapporté mardi des médias, citant le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le chef adjoint de l'Administration du cyberespace de Chine Yang Xiaowei, cité par l'agence Chine Nouvelle, a indiqué que cette rencontre sur la Chine numérique, veut "servir de plate-forme pour diffuser les politiques du pays sur les développements de la technologie informatique, présenter les résultats atteints en matière d'"e-gouvernement" et d'économie numérique, et échanger les expériences théoriques et pratiques sur la construction d'une Chine numérique".

Sous le thème "Nouveaux dynamismes, nouveau développement, nouveaux résultats stimulés par l'information", le sommet comprendra principalement des forums, une exposition sur la Chine numérique et un concours d'innovation, selon M. Yang.

De son côté, le gouverneur adjoint exécutif du Fujian, Zhang Zhinan, a fait savoir que "plus de 40 académiciens de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie d'ingénierie de Chine, et d'autres invités de sociétés de premier rang du secteur numérique, ont confirmé leurs participations au sommet".

Pour le responsable, les technologies et les équipements intelligents, à l'image de la reconnaissance faciale et vocale, le paiement par reconnaissance faciale, les véhicules sans conducteur et les voitures autonomes de vendeur, seraient utilisés lors de l'événement, avec une couverture totale de la 5G dans les principales salles.

L'évènement sera conjointement organisé par l'Administration du cyberespace de Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement du Fujian.