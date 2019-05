Un chien recueille 70.000 signatures de soutien après sa mort

Gabrielle Paillot défend le droit des animaux. Elle se bat « pour faire reconnaître le plus vite possible le crime contre les animaux dans le Code pénal ». Alors quand elle a vu le sort d’un « petit pinscher jeté du deuxième étage à Nice le 17 mai 2019 » qui n’a pas survécu à ses blessures, cette internaute a lancé une pétition. Elle demande une « justice exemplaire ».

Et sa pétition a recueilli plus de 70.000 signatures. « Sa propriétaire doit être jugée devant un tribunal correctionnel avec une sentence à la hauteur de l’acte de barbarie : 2 ans de prison ferme et interdiction définitive de détenir un animal », écrit-elle. Elle demande l’application stricte de l’article 521-1 du Code pénal.