CAN-2019 : l’Algérie en amical face au Burundi et le Mali

La sélection algérienne de football disputera deux matchs amicaux à Doha (Qatar) dans le cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) mardi.

Les hommes de Djamel Belmadi affronteront le Burundi le 11 juin et le Mali le 16 juin lors de la deuxième étape de la préparation qui débutera le 8 du même mois à Doha (Qatar), a précise la même source.

La première étape sera entamée officiellement le 3 juin au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) et s’étalera jusqu’au 8, date du départ de la sélection pour Doha sur un vol spécial d’Air Algérie. Cette première étape pourrait débuter un peu plus tôt pour certains joueurs qui devront subir des tests médicaux exigés par la Confédération africaine de football avant le début de la CAN, souligne l'instance fédérale.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez s'envoleront pour Le Caire le 18 juin à bord d’un vol spécial d’Air Algérie.

Logée dans le groupe C, la sélection algérienne entamera le tournoi contre le Kenya le 23 juin avant de croiser le fer avec respectivement le Sénégal le 27 juin et la Tanzanie le 1er juillet.