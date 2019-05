Saisie de pièces archéologiques romaines à Ksar Sbihi (Oum El Bouaghi)

Les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi ont procédé à la saisie de plusieurs objets archéologiques datant de l'époque romaine, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et la lutte contre toutes les formes de criminalité ciblant le patrimoine archéologique a permis, a-t-on indiqué, de récupérer une statue en ivoire de 28 cm, deux pierres en silex et 15 pièces de monnaies anciennes de différentes dimensions, ainsi que des outils d'archéologues.

L'opération a également abouti à l'arrestation de quatre individus âgés entre 28 et 38 ans, a-t-on ajouté à la sûreté de wilaya.

Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'Oum El Bouaghi, pour "détention et commerce illicites de pièces archéologiques" et "fouilles clandestines en bande criminelle organisée".