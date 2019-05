29e journée : le leader accroché, verdict reporté jusqu'à la dernière journée

L'USM Alger a raté l'occasion d'assurer son titre de champion, en faisant match nul mardi soir à domicile face au MC Oran (1-1), dans le cadre de la 29e et avant dernière journée de Ligue 1 de football.

Les joueurs de l'entraîneur Lamine Kebir qui jouaient devant des gradins pleins à craquer, ont ouvert le score peu avant la pause par Benmoussa sur penalty (43e), une réalisation qui est venue concrétiser la domination des Algérois, mais les visiteurs ont réussi à remettre les pendule à l'heure par l'entremise du défenseur ivoirien Vivien Assie Koua (58e). Le MCO qui lutte pour sa survie, réalise une belle opération dans l'optique du maintien.

Le grand bénéficiaire de cette journée n'est autre que la JS Kabylie, qui revient à un point seulement du leader, grâce à sa victoire en déplacement face au NA Husseïn-Dey (2-1). Belgherbi s'est distingué en signant un doublé (65e, 82e) qui vaut son pesant d'or dans la course au titre. Le club kabyle assure de terminer au moins à la 2e place au classement final.

Dans la course pour la troisième place, la JS Saoura a fait une belle opération en s'imposant à domicile face à l'ES Sétif (2-1), alors que le Paradou AC a concédé une troisième défaite de suite, sur la pelouse de l'AS Aïn M'lila (1-0). Les gars de l'Est se rapprochent un peu plus du maintien.

Le CABBA assure son maintien, Tadjenanet et Médéa hypothèquent leurs chances

Le CABB Arreridj, sous la conduite de l'entraineur Billel Dziri, peut pousser un grand ouf de soulagement, en assurant officiellement son maintien, en battant à la maison un concurrent direct : l'Olympique Médéa (1-0). Athmani a délivré les siens en signant son troisième but de la saison (36e). L'équipe de Médéa, qui hypothèque sérieusement ses chances de rester parmi l'élite, a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du milieu de terrain Djamel Belalem.

En bas du tableau, le DRB Tadjenanet peu s'en mordre les doigts d'avoir laissé filer l'occasion de se relancer pour le maintien, en se contenant du match nul à domicile face au CS Constantine (0-0). Le Difaâ a raté deux penalties par Bensaha à la 55e et 90e+3, dans un match qui s'est joué à huis clos.

Le MO Béjaia reste toujours "en vie", en décrochant une précieuse victoire devant ses supporters face au CR Belouizdad (1-0). Amokrane a surgi à la 68e minute pour permettre aux "Crabes" de se relancer plus que jamais pour le maintien. Le match a été interrompu suite à un envahissement de la pelouse peu après la pause.

L'USM Bel-Abbès est revenue de loin devant à la maison, pour arracher une victoire salutaire face au MC Alger (2-1) grâce à un doublé de Benayad (77e, 81e). Le club de l'Ouest est en train réaliser une remontée spectaculaire dans le classement en alignant une série de cinq victoires lors des six derniers matchs.

Rien n'est encore joué que ce soit dans la course au titre ou pour maintien. Tout se jouera ainsi lors de la 30e et dernière journée de la compétition, prévue dimanche 26 mai qui s'annonce passionnante. Pour le titre, l'USMA et la JSK vont livrer un duel à distance. Le club algérois se déplacera à Constantine pour affronter le CSC, alors que les "Canaris" recevront le CABB Arreridj.

Résultat du match : AS Aïn M'lila - Paradou AC 1 - 0 USM Alger - MC Oran 1 - 1 DRB Tadjenanet - CS Constantine 0 - 0 NA Husseïn Dey - JS Kabylie 1 - 2 CABB Arreridj - O Médéa 1 - 0 JS Saoura - ES Sétif 2 - 1 MO Béjaïa - CR Belouizdad 1 - 0 USM Bel Abbès - MC Alger 2 - 1

Classement :

# Équipe J Pts 1 USM Alger 29 50 2 JS Kabylie 29 49 3 Paradou AC 29 45 4 JS Saoura 29 44 5 ES Sétif 29 42 6 CS Constantine 29 40 7 MC Alger 29 40 8 CA Bordj Bou Arreridj 29 37 9 NA Hussein Dey 29 36 10 AS Ain M'lila 29 36 11 USM Bel Abbes 29 35 12 CR Belouizdad 29 35 13 MC Oran 29 33 14 MO Bejaia 29 33 15 DRB Tadjenanet 29 31 16 Olympique Médéa 29 31

APS