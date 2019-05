«Suspension» des activités de structures du groupe parlementaire du FLN à l'APN jusqu'au retrait de son président

Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) a convenu de suspendre «toutes les activités de ses structures» au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN), et ce, jusqu'au «retrait» de son président, Mouad Bouchareb, de son poste, a indiqué mardi un communiqué de ce groupe parlementaire.

«Etant donné l'entêtement du président de l'APN en passant outre les instructions de la direction du parti, il a été convenu de suspendre toutes les activités des structures relevant du groupe parlementaire du FLN à l'APN, et ce jusqu'à ce qu'il se retire de son poste», lit-on dans un communiqué rendu public au terme de la réunion des membres de bureau du groupe parlementaire du FLN avec les vice-présidents, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et les décideurs, présidée par Khaled Bouriah, président du groupe, et consacrée à l'examen des derniers développements ayant suivi le communiqué rendu public lundi par le groupe parlementaire dans lequel le président de l'APN avait été appelé à l'impératif de se retirer et d'aller dans le sens de ce que revendique le Hirak, en application des décisions et orientations de la direction politique du parti».

Ce groupe parlementaire avait précisé lundi dans un communiqué que ladite décision intervenait pour «préserver la stabilité et la cohésion, dans le respect des statuts et du règlement intérieur du parti, notamment les articles 11 des statuts du parti et 10 du règlement intérieur, lesquels font obligation aux élus de respecter la direction du parti et de se conformer à ses orientations».

Elle intervient également «suite à la réunion des vice-présidents de l'APN et des président des commissions permanentes avec le président de l'Assemblée, tenue le 8 mai, et à la réunion jeudi du groupe parlementaire du FLN sous la présidence de son SG, Mohamed Djemiai qui a appelé explicitement le président de l'APN à répondre aux revendications du Hirak et à démissionner de la présidence de l'Assemblée».

Lors d'une rencontre avec les députés du groupe parlementaire du parti à l'APN, le Secrétaire général du FLN avait adressé un appel fraternel à l'actuel président de la chambre basse du Parlement dans lequel il lui demande de «faire prévaloir l'intérêt suprême du pays et de l'Etat sur tout autre intérêt personnel et de s'engager avec courage à mettre en œuvre les revendications du peuple algérien qui demande le changement du président de l'APN et le reste des symboles du régime».

