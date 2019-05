Rugby : l'Algérie affiliée à World Rugby en tant que membre associé

Le Comité exécutif de la Fédération internationale de Rugby (World Rugby) a voté, lors d'une réunion, mardi dans la capitale irlandaise Dublin, en faveur du dossier d'affiliation officielle de la Fédération algérienne de Rugby (FAR) en tant que membre associé au sein de la Fédération internationale, a indiqué mercredi un communiqué de la FAR.

"C'est un jour historique de voir notre affiliation officielle en tant que membre associé dans World Rugby, après tant d'efforts consentis pour atteindre cet objectif", a déclaré le président de la FAR, Sofiane Ben Hassen.

Pour sa part, le président de Rugby Afrique, Khaled Babou, a félicité la FAR pour cette ascension, soulignant que "la FAR, créée en 2015, a atteint en un temps record, une étape importante grâce aux efforts de son président et de l'équipe", ajoute la même source.

Mars dernier, le comité des régions relevant de l'instance internationale (six régions dans le monde) avait accepté la demande d’affiliation de la FAR en tant que membre associé de World Rugby.

Cependant, même après cette approbation, l'Algérie devra attendre deux ans pour devenir membre permanent au sein de la Fédération internationale, permettant à la sélection nationale (sénior) de disputer la phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, prévue en France.

La 9e édition de la Coupe du monde de rugby à 15 est prévue en 2019 au Japon, alors que la France abritera la 10e édition en 2023, l'objectif principal de la sélection algérienne étant de se qualifier pour la première fois de son histoire au Mondial en France.

APS