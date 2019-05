SNTF : l'arrêt de Bab Ezzouar des dessertes de l’aéroport Houari transféré à la gare d’El Harrach à partir de lundi prochain

L’arrêt en gare de Bab Ezzouar des dessertes de l’aéroport Houari Boumediene sera remplacé par la gare d’El Harrach à partir de lundi prochain (27 mai), a annoncé jeudi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué.

«Les horaires des trains sur cette nouvelle ligne sont programmés à raison d’un aller-retour chaque une heure entre 05h et 21h00 et le prix du trajet est fixé à 80 dinars pour les adultes et 40 dinars pour les enfants », a précisé la SNTF.

Pour plus d’information, la SNTF a mis à la disposition de sa clientèle une application mobile leur permettant de planifier leurs déplacements.

Les clients pourraient également s’informer auprès des bureaux de renseignements au niveau des gares concernées.

APS