Sahara occidental : l’Algérie regrette profondément la démission de M. Horst Kohler

L’Algérie a regretté jeudi la démission de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des nations Unies (Onu) pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"C'est avec un profond regret que l'Algérie a appris la nouvelle de la démission de M Horst Kohler de ses fonctions d'Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara Occidental." a indiqué le ministère.

Suite à cette décision du responsable onusien, l’Algérie a rendu "hommage bien mérité à M.Kohler pour l’engagement et la détermination dont il a fait montre pour la relance du processus de règlement du conflit du Sahara occidental depuis trop longtemps à l’arrêt.", a ajouté le ministère.

L’Algérie, en sa qualité d’Etat voisin, n’a pas manqué d’apporter tout son soutien aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général tout au long du processus conduit par M. Kohler visant à amener les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à "négocier de bonne foi et sans conditions préalables une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l’autodétermination du Sahara Occidental", a souligné le communiqué.

L'Algérie "reste convaincue que la solution de la question du Sahara Occidental et celle-là qui permet au Peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination, conformément à la légalité internationale et à la doctrine et la pratique des Nations Unies en matière de décolonisation", lit-on, en outre, dans le même document.

L’ancien président allemand, Horst Kohler, s’est retiré mercredi de son rôle d’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental. "Le Secrétaire général de l'Onu a échangé avec l’ancien président allemand Horst Kohler qui l'a informé de sa décision de se retirer de son rôle pour des raisons de santé", a annoncé mercredi l'Onu dans un communiqué.

"Le secrétaire général a profondément regretté la démission, mais a déclaré comprendre parfaitement la décision "en présentant ses meilleurs vœux à l'Envoyé personnel", a ajouté la même source.