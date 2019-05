Crise libyenne : Haftar entame une tournée européenne

Cette tournée a conduit le chef militaire, dont les troupes dont les troupes mènent une attaque contre Tripoli, dans plusieurs pays européens s'était rendu hier en France où il a été appelé à travailler pour un cessez-le-feu et un retour aux négociations politiques.

Reçu par le président français, le général Haftar a déclaré que "toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour aller vers un cessez-le-feu", ce qui signifie, selon les observateurs que les signes avant-coureurs d'une éventuelle dégradation de la situation restent de mise. De son côté le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union national, Faiz Esserraj, qui a achevé la veille une tournée l'ayant conduit en Tunisie et en Algérie où il a discuté avec les hautes autorités des deux pays pour relancer une riposte sur fond d'activités diplomatiques.

Il faut dire que la crise libyenne connait depuis deux mois des développements avec des signes d'une aggravation qui inquiètent de plus en plus les Libyens et la communauté internationale face à la poursuite de l'attaque contre Tripoli et la hausse du bilan des victimes porté à 510 morts, 2.467 blessées et des milliers de personnes déplacées.

Le GUN (Gouvernement de l’union nationale) a appelé le Conseil de sécurité à obliger Khalifa Haftar à cesser son agression contre Tripoli et à envoyer une commission d'enquête pour dévoiler les pays étrangers qui le soutiennent.