Clinique des grands brûlés : plus de 40 cas pris en charge durant la 1ère quinzaine de ramadan

La clinique centrale de grands brûlés, Pierre et Claudine Chaulet, a reçu et pris en charge plus de quarante cas d’accidents domestiques, pendant la première quinzaine de ramadan. Les victimes sont tous des enfants âgées de moins de 15 ans.

Rencontré par Ahcène chemache, le professeur Hadj Mati, chargé du programme de prise en charge des grands brûlés, indique que « la plupart des victimes étaient touchées au visage », ajoutant une particularité concernant l’horaire de ces accidents domestiques et qui est selon lui « une demie heure à une heure avant le ftour ».

Parmi les facteurs causaux il s’agit de la chorba, du thé ou du café chauds. Reportage