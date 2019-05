Soirées culturelles ramadanesques : lancement de "Makamate" au TNA

L’espace de culture Beyt Chiîr Djazairi (Maison de la poésie) et le théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA) ont lancé conjointement à l’occasion des veillées ramadanesques les Makamate (des soirées de poésie) hebdomadaires pour promouvoir, selon son initiateur Achour Fenni, la culture algérienne et permettre l’échange et le partage les richesses culturelles nationales.

Un public fervent de la poésie a assisté à la soirée inaugurale animée par l’auteur et poétesse Rabea Djalti alors que le Makamate donne rendez-vous à son public la semaine prochaine avec le Professeur Bourayou et le poète Hamid Bouhabib pour débattre de la poésie populaire.