Ain Defla : 11 abris pour terroristes détruits

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 23 mai 2019 à Ain Defla/1ère RM, onze (11) abris pour terroristes, contenant quatre (04) grenades, une (01) paire de jumelle, deux (02) téléphones portables, des denrées alimentaires et divers objets", précise la même source.