AADL 1: plus de 4.750 logements attribués

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi d'une opération de remise des clés à 4.759 souscripteurs au programme "AADL" répartis à travers plusieurs wilayas du pays.

La cérémonie a vu la distribution d'un premier quota de 200 unités sur un total de 2.466 logements à Alger de type location-vente destinés aux souscripteurs "AADL1" affectés à la nouvelle ville Sidi Abdellah et la nouvelle ville de Bouinen, le restant des logements devant être distribués au cours de cette semaine.

Cette opération concerne les souscripteurs "AADL 1" à Alger et touchera, le 27e jour du mois sacré, les souscripteurs AADL 2 dans les wilayas de Skikda (1.150 unités), Annaba (718 unités), Adrar (320 unités) et Chlef (105 unités), a fait savoir le ministre en marge de la cérémonie de remise des clés, en présence du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda et les autorités locales.

L'opération de distribution se poursuivra au cours des trois mois prochains jusqu'à septembre prochain, date de clôture du dossier "AADL 1" au niveau national, a ajouté M. Beldjoud.

Il a indiqué, par ailleurs, que 10.000 souscripteurs au programme AADL-2 à Alger, pourront retirer, à partir de cette semaine, les décisions d'affectation définitives de leurs logements via le site internet de l'AADL, des logements, a-t-il expliqué, répartis à travers les sites de Ain El Melha , Ouled Fayet, Ain Benian, Sidi Abdellah, Bordj El Bahri, Chaiba et Bouinane.

De son coté, le Directeur général de l'AADL, Saïd Rouba a affirmé que tous les projets AADL-1 distribués actuellement avaient été lancés en 2014, 2015 et 2016, étant donné que l'actualisation des dossiers de 2001 et 2002 avait été effectuée en 2013.

Et d'ajouter que le programme AADL-1 a été achevé pratiquement dans l'ensemble du territoire nationale exception faite de 17.000 unités à Alger, lesquelles seront livrées graduellement jusqu'à septembre prochain.

Près de 58.000 unités du programme AADL-1 ont été distribués, entre 2016 et 2019, dont plus de 30.000 en 2018 à Alger seulement, a ajouté le DG de l'AADL, soulignant que l'opération de remise des clés pour les premiers souscripteurs de l'AADL-2 sera lancée à Alger, à partir de la prochaine rentrée sociale.