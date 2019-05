Ligue 1 - 30e journée : qui de l’USMA ou de la JSK succèdera au CSC ?

Le championnat national de Ligue 1 rendra son verdict ce dimanche soir à l’issue du déroulement de la 30e et dernière journée. Dans la course au titre, l’USM Alger et la JS Kabylie se disputeront le bouclier de champion dans un duel à distance, qui s’annonce palpitant, alors que dans la lutte pour le maintien, le faux pas est strictement interdit pour les candidats au purgatoire.

Personne n’aurait parié sur une fin de saison tant passionnante que captivante. En effet, cela fait belle lurette que les inconditionnelles du ballon rond n’ont pas assisté à un tel épilogue où le suspense a atteint son paroxysme. Que ce soit pour celui qui sera intronisé nouveau « Roi » du champion algérien ou bien pour ceux qui auront la malchance de rejoindre le palier inférieur, tout se jouera lors de cette ultime sortie.

Qui succèdera au CS Constantine ?

Le titre de champion passera par un duel à distance entre l’USM Alger et la JS Kabylie. Le premier ira défier le CS Constantine, alors que le second recevra le CA Bordj Bou Arreridj. Ainsi, les deux prétendants, dont un point les sépare au classement, vont se livrer un combat de loin où chacun des deux aura une oreille tendue chez l’autre pour suivre l’évolution du score.

A Constantine, l’USMA jouera le match de la saison. Leaders du championnat depuis la 3e journée, les Usmistes doivent se transcender pour damer le pion à une équipe des Sanafir invaincue chez elle cette saison. De prime à bord, la mission des Rouge et Noir s’annonce des plus compliquée. Toutefois, les chances de succès des gars de Soustara sont réelles, du moment que le CSC sera amoindri par l’absence de quatre de ses joueurs, à savoirs, Al Amri, Haddad, Gaâgaâ et Sahli.

Pour sa part, le CSC, champion sortant, est bien conscient du rôle d’arbitre qui arbitré dans cet épilogue du championnat. Les Constantinois sont bien déterminés à respecter l’éthique sportive en dépit de toutes les défections.

Du côté de la ville des genêts, le 15e titre de champion tend les bras à la JS Kabylie. Après la joie de retrouver la Ligue des champions d’Afrique, les Canaris ont la possibilité de clôturer leur belle saison avec le titre de champion. Pour cela, les Jaune et Vert doivent tout simplement gagner face au CA Bordj Bou Arreridj. Une tâche largement dans les cordes des Kabyles surtout qu’ils auront face à eux une formation bordjienne déjà en vacance après avoir réussi son maintien.

Qui jouera la Coupe de la CAF ?

La troisième place au classement consiste en un autre enjeu de cette dernière sortie. En effet, l’équipe qui finira sur la 3e marche du podium aura la possibilité de disputer la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Deux clubs sont concernés par cette mise. Il s’agit du Paradou AC (3e – 45 pts) et de la JS Saoura (4e – 44 pts). Au vue du programme de la journée, le PAC, hôte du DRB Tadjenanet (15e – 31 pts), a le plus de chances de décrocher son premier billet pour une compétition africaine. De son côté, le JS Saoura doit s’imposer à Médéa face à l’OM et attendre un faux pas du PAC pour priver ce dernier de jouer l’Afrique.

Qui rejoindra la Ligue 2 ?

S’il est difficile de se prononcer sur le nom du futur champion, il est encore plus compliqué de donner le tiercé perdant. Assurément, le suspens est hitchcockien dans le bas du tableau où quatre formations se disputent une seule bouée de sauvetage. Même s’ils sont réellement six équipes à se tenir dans un mouchoir de poche, le MC Oran (13e – 33 pts), le MO Béjaïa (14e – 33 pts), le DRB Tadjenanet (15e – 31 pts), et l’O Médéa (16e – 31 pts) sont les équipes directement menacés de relégation.

Sur ces quatre compagnons d’infortune, le MC Oran, hôte du NA Hussein Dey, se trouve en ballotage favorable pour rester parmi l’élite. De leur côté, les autres postulants au purgatoire ne doivent pas faire de calculs et, dans le même temps, espérer un miracle.

Programme des rencontres :

16h00 :

Olympique Médéa - JS Saoura

22h30 :

CS Constantine - USM Alger

MC Oran - NA Hussein Dey

JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj

ES Sétif - MO Bejaia

CR Belouizdad - USM Bel Abbes

MC Alger - AS Ain M'lila

Paradou AC - DRB Tadjenanet

Mohamed Kermia