Football : l’USM Alger sacré champion d’Algérie pour la 8e fois

L’USM Alger s’est adjugé le titre de champion d’Algérie de Ligue 1, à l’occasion de la 30e et dernière journée du championnat disputée ce dimanche soir. Afin d’aller chercher leur 8e sacre, les Usmistes se sont imposés sur la pelouse du CS Constantine sur le score de 3 buts à 1.

Il fallait le faire et ils l’ont fait. Les Rouge et Noir s’offrent leur 8e titre de champion d’Algérie à l’issue d’une saison 2018-2019 qui aura tenu en haleine tous les amoureux du sport roi. Et pour cause, il a fallu attendre l’ultime journée de cette exercice pour lever le voile sur l’identité du successeur du CS Constantine, mais également sur le tiercé perdant.

Concernant le titre, le bouclier de champion s’est disputé dans un duel à distance entre l’USM Alger et la JS Kabylie. Pour étoffer la vitrine du club avec un 8e trophée, les gars de Soustara devait impérativement sortir le match de la saison face au CS Constantine. Ainsi, les convives du stade Chahid Hamlaoui ont été les témoins de la passation de témoin entre le champion sortant et le nouveau patron de la Ligue 1.

Côté jeu, les Usmistes ont été les premiers à faire mouche par l’entremise de Meziane (30') avant de voire les Sanafir égaliser dans la foulée par Belkacemi (33'). Ibara (39') a ensuite redonné l’avantage aux visiteurs avant de voir Mefrah sceller définitivement la victoire et le sacre à cinq minutes de la fin de la partie (85').

Leader du championnat depuis la 2e journée, l’USMA est naturellement recomposé de tous les efforts et les sacrifices consentis au terme d’une saison très compliquée sur tous les plans.

La JSK, un très beau dauphin

Voir la JS Kabylie finir seconde au classement aurait été tout simplement utopique pour ses supporters en début de saison. Toutefois, les Canaris ont prouvé au fil des rencontres qu’ils étaient bien plus qu’une équipe qui joue le maintien.

A la faveur d’un effectif jeune et prometteur, doublé d’une stabilité administrative retrouvée, les Lions du Djurdjura ont sorti une saison quasi-parfaite au bout de laquelle ils ont décroché le second billet pour la Ligue des champions d’Afrique.

Pour ce qui est du titre, ce dernier leur a échappé de justesse en dépit de la victoire enregistrée à la maison face au CA Bordj Bou Arreridj (2-0).

Le PAC jouera la Coupe de la CAF

Pour la première fois de son histoire le Paradou AC va disputer la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Une juste récompense pour cette talentueuse formation qui clôt sa belle saison sur la 3e marche du podium (48 pts).

A l’occasion de cette dernière apparition, le PAC s’est rattrapé de ses deux dernières sorties ratées en dominant une équipe du DRB Tadjenanet (3-0), déjà condamnée au purgatoire. Les réalisations du PAC sont signées Benayad (17’, 68’) et Naidji (18’). Ce dernier termine meilleur buteur du championnat avec un impressionnant ratio de 20 buts.

Les Pacistes auront ainsi l’insigne honneur de représenter l’Algérie dans la prochaine édition de la Coupe de la CAF. Dans leur futur périple africain, les Algérois seront accompagné du vainqueur de la Coupe d’Algérie dont la finale se jouera le samedi 8 juin prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida entre le CR Belouizdad et la JSM Béjaïa.

L’OM, le DRBT et le MOB sont en Ligue 2

Les mauvais élèves de cette saison 2018-2019 ont pour noms : le MO Bejaia, le DRB Tadjenanet et l’Olympique Médéa. La formation du Titteri, lanterne rouge, a été la première à officialiser sa relégation en s’inclinant cet après-midi à domicile face à la JS Saoura (0-1). Pour sa part, le DRBT a été battu par le PAC, alors que le MOB a été défait sur le terrain de l’ES Sétif (1-0).

Les trois compagnons d’infortune seront remplacés la saison prochaine par le NC Magra, l’US Biskra, et l’ASO Chlef.

Résultats du match : O Médéa - JS Saoura 0 - 1 JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0 CS Constantine - USM Alger 1 - 3 MC Oran - NA Hussein Dey 3 - 2 ES Sétif - MO Béjaïa 2 - 0 CR Belouizdad - USM Bel Abbes 1 - 0 MC Alger - AS Ain M'lila 4 - 2 Paradou AC - DRB Tadjenanet 3 - 0

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 USM Alger 30 53 2 JS Kabylie 30 52 3 Paradou AC 30 48 4 JS Saoura 30 47 5 ES Sétif 30 45 6 MC Alger 30 43 7 CS Constantine 30 40 8 CR Belouizdad 30 38 9 CA Bordj Bou Arreridj 30 37 10 MC Oran 30 36 11 NA Hussein Dey 30 36 12 AS Ain M'lila 30 36 13 USM Bel Abbes 30 35 14 MO Bejaia 30 33 15 DRB Tadjenanet 30 31 16 Olympique Médéa 30 31

Mohamed Kermia