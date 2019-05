Vers la création d’une instance nationale des énergies renouvelables

Un dossier relatif à la création d’une Instance nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été examiné, mercredi, en Conseil interministériel.

Un communiqué du Premier ministère, publié dimanche, souligne que les énergies renouvelables constituent une priorité nationale.

Pour le Premier ministre, Nourredine Bedoui, la création d’une commission des énergies renouvelables s'avèrent un impératif, compte tenu, dit-il, des atouts que recèle le pays dans ce domaine et des compétences issues des instituts et écoles nationales.

Selon ce dernier, cette instance jouera un rôle prépondérant dans l'exploitation, avec efficacité et efficience, de tout le potentiel local, et contribuera à l'épanouissement de start-up spécialisées dans la manutention et la production de ces types d’énergie, notamment dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux.