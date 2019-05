Organisation nationale des Moudjahidine : Said Abadou remplacé par un intérimaire

Le Secrétariat général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a annoncé, lundi, que Mohand Ouamar Benlhadj est désormais chargé de la gestion des affaires de l'organisation, en remplacement de son Secrétaire Général Said Abadou, incapable d'assumer ses fonctions pour des "raisons de santé".

"Vu que M. Abadou souffre de problèmes de santé qui l'empêchent d'assumer ses fonctions, la gestion de l'ONM est confiée, jusqu'à nouvel ordre, à Mohand Ouamar Benlhadj, membre du secrétariat national, chargé de la publication et de la documentation", a précisé un communiqué de cette organisation.

Le désormais ex Sécrétaire général de l'ONM, Said Abadou a exprimé, clairement, au nom de l'organisation qu'il dirigeait, son soutien aux revendications légitimes du mouvement populaire et a appuyé la demande d'une transition démocratique. Il a également appelé à la restitution du sigle du FLN au musée de l'histoire.