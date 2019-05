Coupe d'Algérie : 12e trophée consécutif pour les Dames du GS Pétroliers

Les volleyeuses du GS Pétroliers ont été sacrées de la Coupe d’Algérie 2018-2019, en s’imposant devant leurs homologues du NR Chlef sur le score de 3 sets à 0, à l’issue de la finale disputée dans la soirée de mardi à mercredi à Aïn-Taya (Alger).

Les Pétrolières viennent une nouvelle fois confirmer leur suprématie en allant chercher ce 12e trophée consécutif et le 29e de leur histoire, terminant ainsi la saison 2018-2019 avec un doublé coupe-championnat.

Le GSP a entamé cette finale avec beaucoup de sérénité et de concentration, mais c’était sans compter sur la détermination des joueuses du NR Chlef, dauphines au classement final du championnat.

Après avoir dominé le championnat d’Algérie où elles ont terminé la compétition en étant imbattables, les Pétrolières ont donc réussi à gagner cette coupe d’Algérie et succèdent à elles-mêmes au palmarès de l’épreuve.

Mais pour cette 12e consécration consécutive des Pétrolières, la mission de l’entraîneur Yacine Djellouli était beaucoup plus compliquée qu’il ne l’avait pensé avant la finale, en témoigne le résultat des deux derniers sets (26-24 et 28-26), un écart de deux balles seulement qui confirme la qualité de jeu et le niveau technique des deux formations.

Le troisième set a été de plus en plus serré entre les deux meilleures équipes du volley-ball algérien, le moment choisi par les joueuses de l’entraîneur chélifien, Salim Achouri pour faire bousculer cette équipe du GSP et revenir ainsi dans la partie pour décrocher au moins un seul set.

Le public présent à la salle d’Aïn-Taya a assisté à un 3e set très disputé qui a vu les Chélifiennes revenir dans le score (8-8) avant de prendre l’avantage (15-13) et (24-22), mais à chaque fois les Pétrolières revenaient dans le score (25-25) et (26-26) et arrivent finalement à sceller le sort du set à leur faveur (28-26).

« Je suis très content d’avoir décroché ce trophée après avoir terminé champion d’Algérie. C’était une finale très difficile pour mes joueuses vu l’écart dans le résultat, notamment les deux derniers sets, mais c’est une consécration très méritée grâce aux sacrifices de toutes les parties, technique et administrative. Maintenant, nous allons préparer les championnats d’Afrique et pourquoi pas viser le titre.», a déclaré l’entraîneur du GSP, Yacine Djellouli.

De son côté, la joueuse du GSP, Zohra Bensalem, a déclaré à l’issue de la finale que « la finale n’était guère facile devant une équipe chélifienne très respectée et qui joue bien au volley-ball, mais les efforts fournis tout au long de la saison nous ont permis de décrocher le doublé.».

Pour l’entraineur du NR Chlef, Salim Achouri, « les joueuses manquaient énormément d’expérience par rapport à l’adversaire du jour qui était beaucoup plus coriace avec un banc de touche plus étoffé, contrairement à notre équipe qui a joué avec sept joueuses seulement.».

« Je suis très satisfait des performances réalisées par notre jeune équipe qui termine deuxième du championnat et atteint la finale de la Coupe d’Algérie. Nous allons renforcer l’effectif la saison prochaine pour essayer de rivaliser avec des équipes comme le GSP. », a-t-il dit.

C’est la deuxième finale perdue par le NR Chlef devant le GS Pétrolier après celle de 2016, contrairement aux Pétrolières qui viennent décrocher leur 12e titre consécutif et le 29e de leur histoire. (APS)