Saison estivale 2019 : 61 plages autorisées et 9 autres interdites à la baignade à Alger

Soixante et une (61) plages de la capitale sont autorisées à la baignade et 9 autres sont interdites pour la saison estivale 2019, a déclaré à l’APS le directeur de l'administration, du contrôle de gestion et de l'informatique de la wilaya d’Alger, Abderahman Bousoualim.

Le même responsable a fait savoir, dans ce sens, que les établissements industriels ont été mis en demeure pour traiter leurs eaux usées qui constituent un danger sur l'environnement et la santé publique.

La saison estivale 2019 connaitra l'ouverture de 03 plages dont la plage "Champs de tir" (Zéralda) et le réaménagement de la plage d'El Kadous (Alger-Est) après le traitement des eaux polluées que déversaient les unités industrielles de la région, a-t-il rappelé. Ces eaux ont été acheminées vers le réseau d'assainissement pour les traiter ensuite dans les stations d'épuration.

La nouveauté pour la saison estivale de 2019, réside en la création pour la première fois du poste de "gestionnaire de plage" qui aura pour mission la gestion de la plage, la prise en charge des préoccupations des estivants et leur résolution sur place.

Plus de 1.500 agents dont 1.000 saisonniers seront mobilisés, au cours de la saison estivale 2019 pour veiller au bien-être et à la sécurité des estivants, a ajouté le même responsable, soulignant que ces agents seront chargés de garantir la maintenance des équipements des plages (parasols, chaises, tables et autres) et la sécurité des estivants au niveau des plages autorisées à la baignade à Alger.