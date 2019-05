Sommet des professionnels de la santé : demandes plus de volonté politique et d'investissements

Les professionnels de santé africains réunis à Johannesburg pour le Forum des leaders de la santé d'Afrique ont appelé jeudi à une collaboration renforcée, à un leadership plus fiable et à davantage d'investissements pour améliorer les performances du secteur de la santé en Afrique et permettre un accès universel aux soins.

Le ministre zambien de la Santé, Chitalu Chilufya, a appelé à davantage d'investissements dans ce secteur. "Les mécanismes actuels de financement des soins ne générant aucun bénéfice, de nouveaux modèles de financement innovants sont nécessaires", a-t-il déclaré.

Il a également estimé qu'il fallait de nouvelles infrastructures et de nouvelles technologies pour soutenir le secteur de la santé sur le continent.

M. Chilufya a souligné qu'il était impératif que les dirigeants du secteur de la santé prennent conscience de cette nécessité. "Une véritable volonté politique est indispensable à un bon système de santé", a-t-il ajouté.

Clyde Lewis, responsable commercial Afrique de la compagnie GE Healthcare, a déclaré que le continent devait à la fois améliorer l'accès aux soins, réduire leurs coûts et améliorer leur qualité.

Il a donné en exemple l'hôpital Nelson Mandela, qui dispose d'une nouvelle technologie permettant de centraliser les images médicales, qui peuvent ainsi être vues par tous les professionnels de santé qui s'occupent d'un patient donné.

"Bien que davantage de technologies 'au point d'intervention' soient encore nécessaires, l'Afrique peut également tirer parti de l'intelligence artificielle et de diverses autres technologies déjà disponibles dans d'autres régions du monde", a-t-il déclaré.

Ola Orekunrin, directrice générale de l'ONG Flying Doctors Nigeria, a quant à elle déclaré que l'Afrique était confrontée à de nombreuses contraintes en termes de financements et de ressources, et que les politiciens et les experts en technologies devaient par conséquent également contribuer au secteur de la santé.