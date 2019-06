Début des travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à la Mecque

Le sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est ouvert vendredi à La Mecque pour examiner plusieurs questions et défis auxquels le monde islamique fait face, afin de sortir avec une position unifiée.

Le Premier ministre Noureddine Bedoui prend part à ce sommet en sa qualité de représentant du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.

A l'occasion du 50e anniversaire de sa création, l'organisation a placé le sommet sous le thème "La main dans la main vers l'avenir", en référence à la solidarité islamique et à l'action commune entre les pays membres de l'organisation.

Parmi les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, les dossiers de la question palestinienne, des réfugiés et du statut juridique d'El-Qods, sur fond du transfert des ambassades de plusieurs pays vers cette ville.

La situation prévalant en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie et en Afghanistan, en sus des derniers développements enregistrés suite au missiles lancés en direction des territoires de l'Arabie saoudite avec ce que cela représente comme menace pour la sécurité régionale et internationale et la question "d'islamophobie" à l'égard des minorités musulmanes et la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, entre autres questions politiques, socio-économiques et culturels, sont autant de points inscrits à l'ordre du jour de ce sommet.

Le sommet islamique devrait être sanctionné par "la Déclaration de la Mecque" et un communiqué final qui évoquera plusieurs questions d'actualité ainsi que l'annonce d'une position unifiée à l'égard des derniers développements dans plusieurs pays membres outre la prise de positions claires à l'égard des derniers évènements relatifs aux minorités musulmanes.

La tenue du sommet de l'OCI intervient au terme des travaux des deux sommets urgents (arabe et du Golfe) à l'appel du souverain saoudien, le roi Salmane Ben Abdelaziz qui ont affirmé l'interconnexion entre les régions arabe et du Golfe, la sécurité du Golfe étant une partie de la sécurité nationale arabe.