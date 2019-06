Le Big Ben de Londres célèbre son 160eme anniversaire

La plus célèbre horloge du monde Big Ben a fêté vendredi son 160e anniversaire, alors que des travaux de conservation sont toujours en cours afin de garantir son avenir, a-t-on indiqué dans la capitale britannique, Londres.

Le Big Ben de Londres qui surplombe le siège du Parlement britannique, est l'une des attractions les plus photographiées de la capitale britannique. l'Horloge a été installée dans la tour Elizabeth en avril 1859 et est dotée d'un double échappement révolutionnaire à trois pattes, qui garantit sa précision en s'assurant qu'elle n'est pas affectée par des facteurs externes tels que la pression du vent sur ses aiguilles.

Après sa première installation, l'horloge a connu une défaillance à cause de ses aiguilles en fonte, trop lourdes. Une fois remplacées par des aiguilles en cuivre plus légères, elle a commencé à fonctionner normalement à partir du 31 mai 1859.

L'équipe de spécialistes en horlogerie du Parlement a démonté la grande horloge pièce par pièce pour procéder à la plus grande révision jamais faite de tous ses composants, alors que la restauration de la tour Elizabeth se poursuit.

Des milliers de composants pesant plus de 11 tonnes ont été extraits de la tour avant le début des travaux. Un moteur électrique a été temporairement installé pour entraîner les aiguilles de la cloche pendant la restauration du mécanisme.

Une fois le travail essentiel de conservation de la tour Elizabeth terminé, les pièces de l'horloge seront remontées dans la tour avant d'être réassemblées à nouveau.

"Après 160 ans d'utilisation quasi continue, le mécanisme de l'horloge reste dans un état remarquable. Il a été bien entretenu au fil des ans.

Nous le nettoyons, et nous inspectons, peignons et mettons à l'essai chaque pignon et chaque roue, afin de garantir qu'il est capable de carillonner les heures pour la nation, pour encore 160 ans et même plus", a déclaré Ian Westworth, horloger du Parlement.

L'histoire de l'horloge remonte encore plus loin qu'en 1846, lorsque l'astronome royal Sir George Airy dirigea un concours pour concevoir et construire l'horloge. M. Airy voulait voir la tour à horloge la plus précise du monde avec moins d'une seconde de déviation par jour.